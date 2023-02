Ein Ehepaar hätte lediglich einen lauten Knall gehört. Inspiziert wurde der Einschlag von den beiden Söhnen, die – der Zufall wollte es ganz offensichtlich so – auch noch Hobbyastronomen sind und die siebzig Gramm Material in großen und kleinen Fragmenten sicher zuordnen konnten. So ganz unvorbereitet waren sie ohnehin nicht, in Matera: Nachdem der Meteorit am Valentinstag gesichtet wurde, ging eine Warnung an die Bevölkerung raus.