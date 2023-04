Diese Sommerlinde in Hochmössingen in Baden-Württemberg ist faszinierend: Sie ist innen hohl, 20 Schulkinder passen in die 1,50 Meter hohe "Lindenhöhle", durch mehrere Löcher im Stamm kann man rausgucken. Nach oben hin ist die Linde offen, so dass man in den Himmel und ins Geäst schaut. Derzeit beträgt ihr Umfang 7,90 m in 1,4 m Höhe. Bildrechte: Prof. Dr. Andreas Roloff