Besonders spannend sind die großen lokalen Unterschiede, wie offenbar von Ort zu Ort mit der Masseneinwanderung umgegangen wurde. "Wir entdeckten teils erhebliche Unterschiede, wie sich diese Migration auf die Gemeinschaften auswirkte, sagt etwa Duncan Sayer, Archäologe an der University of Central Lancashire und einer der Hauptautoren der Studie. An einigen Orten seien deutlich Anzeichen für eine aktive Integration zwischen Einheimischen und Einwanderern zu sehen - so wie etwa im Fall von Buckland bei Dover oder Oakington in Cambridgeshire. Ein ganz anderes Bild zeige sich dagegen zum Beispiel in Apple Down in West Sussex: Hier wurden die Menschen mit eingewanderten Vorfahren getrennt von denen mit einheimischen Vorfahren bestattet. "Vielleicht ist dies ein Beleg für eine gewisse soziale Abgrenzung beider Gruppen voneinander an diesem Ort", so Sayer.