Wo ist nur all das Plastik hin? Bei den Bildern von vermüllten Stränden oder von Einkaufstüten und PET-Flaschen, die im Wasser schwimmen, mag man es kaum glauben, aber da müsste noch viel viel mehr Plastikmüll in den Weltmeeren gelandet sein – also theoretisch. Denn schon seit etwa der Mitte des vergangenen Jahrhunderts landet Plastikmüll im Meer. Forschende aus den Niederlanden haben sich deshalb auf die Suche nach dem "vermissten" Plastik begeben und eine mögliche Antwort gefunden: Das UV-Licht der Sonne hat den Müll offenbar in winzige Teilchen aufgespalten und die wiederum sind von Bakterien verspeist worden.

Rhodococcus ruber verspeist Plastikmüll

In einer kürzlich veröffentlichten Untersuchung des Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ) konnte bereits gezeigt werden, dass das Sonnenlicht das Plastik, das auf der Meeresoberfläche schwimmt, abbaut. Dabei werden kleine Teilchen, die im Wasser schwimmen – sogenanntes Mikroplastik – in noch viel kleinere unsichtbare Nanoplastikpartikel sowie in Verbindungen zerlegt, die dann von Bakterien vollständig abgebaut werden können.

Mikroplastikpartikel von etwa zwei Millimeter Größe. Bildrechte: Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ)

Bei diesen Bakterien handelt es sich um Rhodococcus ruber. Diese Bakterien kommen ganz natürlich im Meerwasser vor. Und sie sind hungrig auf Plastik: Das konnte die NIOZ-Forscherin Maaike Goudriaan im Labor nachweisen. Mithilfe eines Modells mit künstlichem Meerwasser berechnete sie, dass die Bakterien etwa ein Prozent des Plastiks zu CO2 und anderen, harmlosen Stoffen abbauen können, heißt es in der Studie.

Jetzt haben wir wirklich gezeigt, dass die Bakterien das Plastik tatsächlich verdauen. Maaike Goudriaan, Royal Netherlands Institute for Sea Research

Das Forschungsergebnis sei ein "Proof of principle", erläutert Goudriaan. "Dies ist das erste Mal, dass wir auf diese Weise bewiesen haben, dass Bakterien Kunststoff tatsächlich zu CO2 und anderen Molekülen verdauen", sagt die Forscherin. Denn das Rhodococcus ruber sich als Biofilm auf Plastik ansiedelt und die Teilchen dann verschwinden, sei bekannt gewesen, aber das sei nun der Beweis, dass sie das Plastik verdauten.

Keine Lösung für Plastikmüll-Problem im Meer

Womöglich fressen die Bakterien sogar mehr Plastik als das eine Prozent, das die Forscherin berechnet hat: "Das ist wahrscheinlich eine Unterschätzung", sagt Goudriaan. Grund dafür sei der spezielle Laboraufbau, der nur eine Messung im Abbauprodukt CO2 ermöglicht habe. Allerdings, so betont die Forscherin, bedeuten die Forschungsergebnisse nicht, dass die Bakterien die Lösung für das Plastikproblem in den Ozeanen sind. "Es ist aber ein weiterer Teil der Antwort auf die Frage, wo all das 'fehlende Plastik' in den Ozeanen geblieben ist", so die Forscherin. Rhodococcus ruber sei da ein weiteres Puzzleteil. Gegen das Plastikmüll-Problem im Meer sei dagegen Vorsorge besser als Aufräumen, sagt die Forscherin. "Und das können nur wir Menschen".

Maaike Goudriaan und Forschungsleiter Helge Niemann im Labor. Bildrechte: Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ)

Und schließlich müssen die Bakterien in "freier Wildbahn" auch noch so hungrig auf Plastik sein wie im Labor. Ob das tatsächlich so ist, müssen nun weitere Forschungsarbeiten zeigen, so Goudriaan. Sie hat bereits einige Pilotversuche mit echtem Meerwasser und einigen Sedimenten aus dem Wattenmeer durchgeführt. Und die Ergebnisse sind vielversprechend: "Die ersten Ergebnisse dieser Experimente deuten darauf hin, dass Plastik sogar in der Natur abgebaut wird", bilanziert die Forscherin.

Plastik-hungrige Bakterien im Wasser und an Land