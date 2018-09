Es ist eines der großen weltweiten Umweltprobleme: Mikroplastik. Winzige, unsichtbare Plastikteilchen, die durch alle Filter rutschen und sich überall verteilen – in Flüssen, Meeren, im Boden und in der Luft.

Was viele nicht wissen: Auch mit unserer Kleidung bringen wir täglich Mikroplastik in die Umwelt. Denn die Kleinstpartikel stecken auch in Textilien. Ein neues Forschungsprojekt der TU Dresden untersucht, wie viel Mikroplastik in unserer Kleidung ist und welche Kleidungsstücke besonders problematisch sind. Die Forschung zu Mikroplastik in Textilien steht erst am Anfang. Fest steht aber, dass sich kleine Teil von der Kleidung lösen.