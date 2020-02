Physische Intelligenz Mikroroboter soll Medikamente im Blut "ausliefern"

Stellen Sie sich vor, Sie haben Schmerzen im Bein und nehmen eine Schmerztablette. Die kommt durch den Mund in den Körper und der Wirkstoff in die Blutbahn. Doch der muss dann von ganz allein dorthin wandern, wo er hin soll. Das funktioniert im Fall von Schmerzmitteln vielleicht noch, bei anderen Medikamenten aber nicht ganz so effektiv. Deshalb haben Forscher einen winzigen Mikroroboter entwickelt, der in Zukunft der Lieferdienst in unserem Körper sein könnte.