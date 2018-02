Bildrechte: TU Dresden/Veronika Magdanz

Nehmen wir das Beispiel einer Frau, die an Unfruchtbarkeit leidet. Für die Suche nach möglichen Ursachen bekommt ein Spermium eine Hülle aus intelligentem Material, in das Sensoren eingebaut sind. Es kann sich autonom bewegen und wird über ein Magnetfeld gesteuert. Dann wird es in den menschlichen Körper eingebracht, in den Uterus oder sogar die Eileiter der Frau. Dort kann der Sperma-Roboter dann feststellen, ob es an irgendeiner Stelle Abweichungen gibt, zum Beispiel beim ph-Wert, bei der Konsistenz (Viskosität) des Schleims in der Gebärmutter oder ob es irgendwo einen Entzündungsherd gibt. Die Ergebnisse sendet der Mikroroboter dann per Signal nach draußen.