Wie können feinste Staubpartikel in der Luft, die mit Coronaviren oder anderen Krankheitserregern belastet sind, schnell und sicher desinfiziert werden? Verschiedene Studien haben bereits gezeigt, das Filter mit UV-Lichtlampen zuverlässig an Aerosolen haftende Viren zerstören. Allerdings ist UV-Licht mitunter gefährlich für Menschen und nicht für jede Anwendung geeignet. Deshalb bringen Forscher der US Air Force eine weitere Methode ins Spiel: Mikrowellen.