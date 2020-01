Wer derzeit frühmorgens oder am späten Nachmittag zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs ist, wundert sich: Amseln zwitschern, Meisen piepsen und am Wegesrand blitzen hellgelbe und grüne Spitzen an Ästen, Hecken oder aus dem Erdreich. Magnus Wessel ist Naturschutz-Koordinator beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Er bestätigt diese Beobachtungen:

Man sieht an den Bäumen schon ganz gut, dass die teilweise in der Warteposition stehen und dicke Knospen haben. An der ein oder anderen Stelle sieht man, dass Winterlinge ganz vorsichtig durch die Erde treiben.

Blühen nun die Pflanzen und die Insekten sind erst später fertig entwickelt, finden die dann nur noch nur noch verblühte Pflanzen vor. Dann kriegen sie ein Nahrungsproblem, so Wessel. Desynchronisation nennt sich eine solche Veränderung der Abläufe. Die muss zum Beispiel auch der Kuckuck fürchten. Denn bei warmen Temperaturen ziehen manche Vögel nicht mehr in den Süden. Sie bleiben in Deutschland und können früher Nester bauen. Dann sind sie mit der Brut im besten Fall durch, bevor der Kuckuck wieder zurück ist, um sein Ei in fremde Nester zu schmuggeln.