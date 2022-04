Die Forschenden haben sich dafür ein Beispiel an gewöhnlichen Flug-Drohnen genommen, bei denen vier unabhängige Rotoren eine vollständige Kontrolle der Bewegungen ermöglichen. Statt der Rotoren sind in der transparenten Polymerscheibe von 2,5 Mikrometer Durchmesser bis zu vier Lichtmotoren aus Gold eingebettet. Damit können die Mikrodrohnen so genau manövriert werden, dass sich mit ihnen auch beispielsweise Oberflächen mit Nanometerpräzision analysieren lassen oder sie in der reproduktiven Medizin eingesetzt werden können. Dazu sind in einer Scheibe von 2,5 Mikrometer Durchmesser bis zu vier Lichtmotoren aus Gold eingebettet.



"Diese Motoren basieren auf in Würzburg entwickelten optischen Antennen – also auf winzigen metallischen Strukturen mit Abmessungen im Bereich der Lichtwellenlänge", erklärt Xiaofei Wu. Mit diesen speziellen Antennen könnten die Motoren unabhängig von der Orientierung der Drohne das Licht empfangen, so der Forscher. Dies sei entscheidend für ihre Anwendbarkeit. In einem weiteren Schritt wird die empfangene Lichtenergie dann vom Lichtmotor in eine bestimmte Richtung abgestrahlt. Nur so können die Mikrodrohnen auch so präzise gesteuert werden – und dank ihrer geringen Ausmaße auch extreme Beschleunigungen erreichen.



Nun soll in weiteren Experimenten noch eine Rückkopplungsschleife in die Drohnensteuerung eingebaut werden. Damit könnten sie auf externe Einflüsse reagieren. Dazu soll demnächst auch die Höhe der Drohnen über der Oberfläche (ewta in einem Blutgefäß) steuerbar sein. Und schließlich, so hoffen die Würzburger Forschenden, sollen irgendwann auch mal Werkzeuge an den Minidrohnen angebracht werden können.