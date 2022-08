Dieser Wert komme zustande, da im Beispielhaus im thüringischen Buttelstedt noch Wohnungen über- und unterhalb des untersuchten Appartements liegen, erklärt Mara Geske im Gespräch mit MDR WISSEN. Bei Wohnungen, die in sonst leerstehenden Häusern liegen, könnten die Temperaturen auch noch weiter runtergehen. Letztlich sei das Raumklima abhängig von diversen Faktoren wie den Außentemperaturen, der Bauart und dem Sanierungszustand des Objektes, so die Expertin. Deshalb sei die Simulation auch nur als Richtwert zu verstehen.

Die Ingenieurin Mara Geske von der Bauhaus-Uni Weimar. Bildrechte: Lia Becher

Auf den Energiebedarf habe zudem das Verhalten der Bewohner einen sehr großen Einfluss, so die Thüringer Wissenschaftlerin. "Entscheidend ist, die Temperaturregulierung der Heizung nach der Witterung und der Tageszeit auszurichten und im Winter lediglich kurz stoßzulüften, damit die Raumtemperatur nicht zu weit absinkt", so Geske. Daher lieber "ganz oder gar nicht lüften" – Fenster sollten nicht gekippt werden, Querlüften ist am effektivsten. Zudem sollte die warme Luft aus dem Heizkörper frei strömen können, um sich optimal im Raum zu verbreiten. Außerdem können smarte Thermostate, die die Heizmenge automatisch an die Außentemperatur anpassen, spürbar Heizkosten senken. Allgemein gelte: Jedes Grad weniger Raumtemperatur spart Gas und damit Energiekosten. In Schlafräumen reichten beispielsweise schon 16 bis 18 Grad für ein angenehmes Empfinden, in Wohn- und Arbeitsräumen 20 bis 22 Grad.