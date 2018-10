Viele Baumarten, viel Klimaschutz: Eine einfache Formel, die das beschreibt, was ein internationales Team mit 60 Wissenschaftlern bei einem Aufforstungsprojekt in China herausgefunden hat. Nämlich, dass artenreiche Regenwälder nicht nur der Artenvielfalt dienen, sondern auch zum Klimaschutz beitragen. In dem 2009 gestarteten Waldversuch wurden verschiedene Baummischungen angepflanzt – von Monokulturen bis zum Wäldern mit 16 verschiedenen Baumarten. Versuchsgebiet waren ein mehr als 30 Hektar großes Gelände, ein Berggebiet 400 Kilometer westlich von Shanghai, das in mehr als 500 Parzellen von jeweils 670 Quadratmetern aufgeteitl und mit verschiedenen Mischungen an Baumarten bestückt wurde, um diese später miteinander vergleichen zu können.