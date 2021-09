In den Erkenntnissen der Studie sehen die Forschenden auch Ansatzpunkte, Betroffenen gezielter zu helfen. Man könne das geringe Vertrauen einsamer Menschen in der Therapie stärker in den Fokus nehmen, es überhaupt erst einmal besprechen und damit Bewusstsein dafür schaffen. Darüber hinaus könne man nach Wegen suchen, wie man das Vertrauen in andere wieder stärken könne. In einer aktuell am Universitätsklinikum Bonn laufenden Studie untersuchen die Wissenschaftler zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus Haifa und Oldenburg, ob das durch psychotherapeutische Gruppeninterventionen möglich ist. Wer aus der Bonner und Kölner Region teilnehmen möchte, kann sich hier melden: gif2-studie@uni-bonn.de