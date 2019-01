Entwicklung aus Dresden Mit Holz gegen Ölkatastrophen

Für die Auswahl der Mikroorganismen arbeiteten die Dresdner mit dem Leipziger Institut für Biologie zusammen. Pflanzenphysiologin Swetlana König erklärt, wie das Öl auf natürliche Weise beseitigt wird: "Diese Mikroorganismen sind auf der ganzen Welt verteilt vorhanden, also auch in der Ostsee. Da nimmt man mehrere Milliliter Probe und reichert Bakterien an, indem man sie auf ölhaltigen Medien kultiviert."