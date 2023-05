Das Alkaloid Cytisin verbindet sich mit den körpereigenen Nikotinrezeptoren besser als Nikotin selbst und ruft gleichzeitig eine ähnliche, aber abgeschwächte Wirkung hervor. Dadurch verringert Cytisin die Entzugserscheinungen und schwächt zugleich die von Rauchern geschätzte angenehme Wirkung des Nikotins ab. Cytisin wird bereits seit den 1960er-Jahren in wohldosierten Mengen zur Tabakentwöhnung genutzt. Zunächst war es nur in den Ostblock-Staaten im Gebrauch. Seit 2020 kommt Cytisin unter dem Namen Asmoken auch in Deutschland zum Einsatz.