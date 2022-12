Unter Reinraumbedingungen wurden die Knochenproben auf alte DNA hin analysiert. Bildrechte: Katharina Fuchs

Forscherinnen und Forscher der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel konnten für die Studie DNA aus 70 der 77 menschlichen Skelette isolieren, welche innerhalb der Siedlung im heutigen Baden-Württemberg bestattet wurden. Die Gräber liegen in der Nähe von Gehöften und wurden in die späte Merowingerzeit datiert, also ins 7. bis 8. Jahrhundert unserer Zeit.



Fast ein Drittel der untersuchten Toten (22 von 70) hatte nachweisbare Krankheitserreger in sich. "Die Analyseergebnisse zeigen, dass die Bewohner an Infektionen mit verschiedenen Krankheitserregern litten, darunter das Mycobacterium leprae, das Hepatitis-B-Virus (kurz HBV), das Parvovirus B19 und das Variola-Virus VARV", sagt Prof. Dr. Ben Krause-Kyora, Leiter der Forschungsgruppe.