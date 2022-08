Dass das Knochengerüst einen so schweren Körper tragen konnte, gibt einen weiteren spannenden Hinweis: Bislang ging man davon aus, dass sich die Caseiden an Land aufhielten – aber das Knochengewebe des gefundenen Urtieres trägt Züge einer Osteoporose, ist schwammartig und nicht allzu stabil. Das ergab die Analyse einer Knochenprobe. Damit das Knochengerüst einen derart massigen Körper getragen haben kann, muss das Tier sich – zumindest zeitweise – im Wasser aufgehalten und so die Knochen entlastet haben. Damit bestätigt der Fund eine neuere wissenschaftliche Hypothese, nach der die Caseiden womöglich die ersten "Urzeit-Nilpferde" waren und eben doch nicht ausschließlich an Land lebten.