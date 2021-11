Vom Tanz der Moleküle sangen Mia. schon vor 15 Jahren. Und Ute Hellmich beschäftigt sich in der Gegenwart damit. Denn was die Corona-Pandemie u.a. mal wieder gezeigt hat, ist die Wichtigkeit, zu verstehen, wie Krankheitserreger funktionieren. Ute Hellmich untersucht, wie Zellen miteinander agieren und mit ihrer Umwelt in Verbindung treten. Dafür blickt sie tief in die Zellen hinein – bis in die Welt der Moleküle.