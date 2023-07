Nur ein Urlaub im Bällebad hat noch mehr davon: Das Mittelmeer ist besonders durch Plastik gefährdet. Eine aktuelle Studie ergab, dass in der beliebten Ferienregion das weltweit größte Bedrohungspotenzial gegenüber Meereslebewesen bestehe. An der Untersuchung war ein internationales Team aus mehr als 200 Forschenden beteiligt.

Besonders gefährdet seien Seevögel, etwa ein Drittel stehe ohnehin auf der roten Liste gefährdeter Arten. Das Team analysierte Daten von 77 Seevogelarten, mehr als 7000 Individuen und 1,7 Millionen Positionen, die mit Hilfe von Fernverfolgungsgeräten aufgezeichnet wurden, sowie Karten der Plastikkonzentration auf globaler Ebene. So konnten die Forschenden feststellen, in welchen Gebieten die Vögel am stärksten dem Plastikmüll ausgesetzt sind und welche Arten und Populationen am meisten betroffen sind.