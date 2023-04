Bei der grünen Mittelmeerdiät werden viel Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte verzehrt, diese enthalten einen hohen Anteil an sekundären Pflanzenstoffen, den sogenannten Polyphenolen. Rotes Fleisch steht dagegen selten auf dem Speiseplan. stoffen, den sogenannten Polyphenolen. Zusätzlich nahmen die Teilnehmer der Studie über einen Zeitraum von anderthalb Jahren täglich drei bis vier Tassen grünen Tee, 28 Gramm Walnüsse und eine Tasse Mankai, einen grünen Shake aus Wasserlinsen, zu sich.

Link zur Studie: Effect of Lifestyle Modification and Green Mediterranean Diet on Proximal Aortic Stiffness