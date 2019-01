Am Strand von Hiddensee, über dem Watt zwischen den Halligen oder der Deponie Dresden-Klotzsche: Genau wie ihr ikonischer Schrei ist das Bild der kreisenden Möwe fest verankert. Dieses stabile Flugverhalten wurde aber bisher nicht erforscht. Kanadische Wissenschaftler haben das jetzt nachgeholt und ihre Ergebnisse im Fachblatt The Royal Society veröffentlicht.

Um herauszufinden, wie die Vögel trotz Wind und Wetter ihren Gleitflug stabilisieren können, haben die Forscher die Tiere beobachtet und Flügel von toten Möwen im Windkanal getestet. Das Resultat: Allein durch Beugung des Ellenbogens können die Vögel beliebig die Wölbung ihrer Flügel ändern und damit Böen ausgleichen. Mit den Flügeln müssen Möwen also nicht schlagen, was wiederum Energie spart.

Die Erkenntnisse sollen nun helfen, Flugobjekte wie z.B. Drohnen zu verbessern. So sei neben den Energieeinsparungen im Segelflug die Anpassung der Flügel an den Wind besonders interessant. Umfangreiche Steuereinheiten seien so überflüssig. Die durch Möwen inspirierten Segeldrohnen könnten künftig etwa zur Beobachtung bei Wanderungen von Tierherden oder zur Verfolgung von Waldbränden eingesetzt werden.