Mond und Mars am Goldenen Tor der Ekliptik

Mond und Mars ziehen allerdings in dieser Nacht nicht durch das Tor. Sie bleiben direkt davor stehen und wandern gemeinsam mit den Plejaden und Hyaden über den Nachthimmel. Während der Mond sich in den kommenden Tagen entfernt bleibt der Mars auch in den kommenden Nächten den beiden Sternhaufen treu. Ende Januar, am 30.1., wandert der Mond dann hindurch. Doch leider geschieht das vor 17 Uhr, also noch vor Sonnenuntergang. Am 26. Februar steht der Mond dann sehr tief am Abendhimmel, wenn er gegen 23 Uhr seine Wanderung durch das Tor beginnt. Die nächste Planetenwanderung durch das Goldene Tor können Sie im April erleben. In den Nächten des 12. und 13. April wandert die Venus von Südwesten her durch die bekannte Sternkonstellation.