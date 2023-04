Warum wirkt die Venus, der sonst so strahlende Abendstern, eigentlich gerade so blass? Es liegt nicht am Staub in der Atmosphäre, sondern einfach nur an der Entfernung. Denn derzeit ist unser innerer Nachbarplanet über 150 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. In drei Monaten, am 24. Juli, werden es nur noch gut 50 Millionen Kilometer sein. Dann könnte der Planet wieder der strahlende Abend- oder Morgenstern sein, das dritthellste Objekt am Nachthimmel nach Sonne und Mond, wenn er dann nicht gerade hinter dem Horizont stehen würde.