Warum drehen sich die Sterne am äußeren Rand einer Galaxie mit hoher Geschwindigkeit um das Zentrum, anstatt "aus der Bahn" zu fliegen? Warum hält das Universum überhaupt zusammen und ist durch den Urknall nicht komplett auseinander gerissen worden? Weil es einen mysteriösen Klebstoff gibt, so die Vermutung vieler Astronomen und Physiker.

Masse hat Schwerkraft und diese Schwerkraft hält den Kosmos zusammen. Und wenn die Masse, die die Wissenschaftler sehen können, nicht ausreicht, um die beobachtete Gravitation zu erklären, dann muss es eine dunkle Form von Masse geben, dunkle Materie also. So lautet aktuell das sogenannte Standardmodell der Kosmologie. Das Problem an der Theorie: Dunkle Materie konnte noch nie direkt nachgewiesen werden. Sie bleibt mysteriös.

Aber was, wenn vielleicht das von Isaac Newton formulierte Gesetze der Schwerkraft unvollständig ist und angepasst werden muss? Diese Idee hatte der israelische Physiker Mordehai Milgrom bereits 1983 und formulierte die sogenannte modifizierte Newtonsche Dynamik (MOND). Demnach verändert sich die Beschleunigung von Teilchen in Bereichen des Raums, wo die Raumzeit nahezu ungekrümmt ist, also beispielsweise am Rand von Galaxien, wo es kaum beobachtbare Materie gibt.