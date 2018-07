Und dann kommt noch ein dritter Punkt hinzu: Das ist der Aspekt, wie tief der Mond eigentlich in den Schatten eindringt. Und das ist diesmal auch sehr optimal. Das heißt, der Mond bewegt sich sehr zentral durch den Schatten der Erde hindurch. Wir haben also einen sehr großen Schatten in seiner Ausdehnung, einen langsam bewegenden Mond und einen sehr zentralen Durchlauf des Mondes durch den Schatten. Und all diese drei Punkte zusammen ergeben diese lange Finsternis.

Dr. Markus Mugrauer, FSU Jena