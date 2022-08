Mondmission von Nasa und Esa Artemis I soll Samstag abheben

Startplatz 39B in Cape Canaveral. Die Mondmission Artemis I soll jetzt am Sonnabend starten.

Startplatz 39B in Cape Canaveral. Die Mondmission Artemis I soll jetzt am Sonnabend starten. Bildrechte: NASA

Nach dem abgebrochenen Startversuch der Artemis I Mission vom Montag steht jetzt ein neuer Termin für den nächsten Versuch fest: Am Samstag soll die SLS-Rakete Richtung Mond abheben. Das teilte die Nasa mit . SLS ist das Space Launch System, der Name der derzeit stärksten Rakete der Welt. Das Wetter spielt nach derzeitigen Prognosen im anvisierten zweistündigen Zeitfenster ab 20:17 Uhr mitteleuropäischer Zeit mit, auch wenn mit leichten Regenschauern zu rechnen sei, sagten die zuständigen US-Meteorologen der U.S. Space Force.

Beim Startversuch am Montag hatte sich eines der vier Triebwerke der Rakete nicht auf die nötige Betriebstemperatur abgekühlt, daraufhin wurde der Start abgebrochen. Nasa-Ingenieure analysierten am Dienstag die Daten des ersten Fehlversuchs. Demnach lieferte offenbar u.a. ein Sensor falsche Daten. Außerdem gab es ein Wasserstoffleck. Beim nächsten Startversuch soll unter anderem mit der Abkühlung der Triebwerke früher begonnen werden, sagte John Honeycutt vom Space Launch System in einer Nasa-Telefon-Pressekonferenz. Am Donnerstag wollen die Teams erneut beraten und entscheiden, ob die Rakete startbereit ist.