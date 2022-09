Mittlerweile ist die Welt, in der wir leben allerdings deutlich sicherer geworden, das bestätigt auch Phlipp Huebl: "Wenn man sich das heute anschaut, sind es in Deutschland und in den meisten europäischen Ländern so zwei bis drei Menschen auf 100.000. Also es ist zehntausend Mal weniger, als es noch in den Anfängen der Menschheit war."