Die ökologischen Folgen seien umso auffälliger, als insbesondere Gebiete mit ausgeprägter landschaftlicher Vielfalt für Outdoor-Sportarten wie das Mountainbiken attraktiv seien, so die Bayreuther Sportökologen. In einer der von ihnen ausgewerteten Studien wurde beispielsweise eine Verringerung der mikrobiellen Biomasse in den Böden auf einem Geländestreifen von bis zu 20 Metern neben den Wegen nachgewiesen. Dadurch werde die Nährstoffversorgung der Pflanzen beeinträchtigt und die Bodenerosion im Bereich der unbefestigten Wege zusätzlich verstärkt. Das Verlassen der vorgegebenen Wege verursache zudem weitere Schäden.