Wichtiger noch: Nach zwei Impfungen, am Tag 57, waren die Antikörperkonzentrationen bei den Testpersonen höher, als in den Blutproben von 38 Vergleichspersonen, die tatsächlich an Covid-19 erkrankt waren. Dabei hatten 15 Prozent dieser Vergleichsgruppe einen schweren Verlauf gehabt, 22 Prozent an mittleren und 63 Prozent nur an leichten Symptomen gelitten.

Klinische Phase 3 beginnt noch im Juli

Allerdings wurden bei den Teilnehmern auch Nebenwirkungen beobachtet, die jedoch vorübergegangen seien und im Vergleich mit einer richtigen Covid-19-Infektion als moderat eingestuft wurden. Bei der Gruppe, die hohe Impfdosen erhalten hatte, zeigten sich Müdigkeit, Muskel- und Kopfschmerzen sowie Schmerzen an der Einstichstelle. Diese Nebenwirkungen traten nach der zweiten Impfung noch einmal häufiger auf. In der Gruppe mit der höchsten Impfdosis von 250 Mikrogramm berichteten drei Teilnehmer von starken Nebenwirkungen.

Auslieferung des Impfstoffs 2021

Nach eigenen Angaben bereitet sich Moderna bereits auf die Massenproduktion des Impfstoffs vor. Verlaufe die Phase 3 erfolgreich, wolle die Firma die Zulassung beantragen. Zugleich würden die Produktionskapazitäten ausgeweitet.

Wir haben uns verpflichtet, die klinische Entwicklung von mRNA-1273 so schnell und sicher wie möglich voranzutreiben und gleichzeitig in den Ausbau der Produktion zu investieren, damit wir zur Bewältigung dieses globalen Gesundheitsnotstands beitragen können. Stéphane Bancel, CEO von Moderna

Die Auslieferung könnte dann 2021 in den USA beginnen wo zunächst 500 Millionen, später dann eine Milliarde Impfdosen pro Jahr hergestellt werden könnten. Außerdem kooperiert Moderna mit dem Unternehmen ROVI, das in einer Fabrik in Madrid ab 2021 mit der Herstellung des Impfstoffs für die außeramerikanischen Märkte beginnen soll.

Bereits drei Impfstoffkandidaten in der Phase 3

Derzeit (Stand 14. Juli 2020) werden weltweit laut WHO 23 Impfstoffkandidaten gegen Corona in klinischen Studien überprüft. Als erster hat AZD1222 von der Universität Oxford Anfang Juli die Zulassung für die dritte Phase bekommen. Ein zweiter Kandidat des Unternehmes Sinovac folgte nur eine Woche später. In Deutschland werden derzeit zwei Impfstoffkandidaten klinisch überprüft.