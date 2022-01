Methicillin-resistente Staphylococcus aureus-Stämme, kurz MRSA, gelten als häufige Ursache von Krankenhausinfektionen. Die Superkeime sind – wie ihr Name verrät – gegen das Antibiotikum Methicillin unempfindlich. Aufgrund ihrer Antibiotikaresistenz sind MRSA-Stämme viel schwieriger zu behandeln als andere bakterielle Infektionen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO betrachtet sie deshalb inzwischen als eine der weltweit größten Bedrohungen für die menschliche Gesundheit.

Nachgewiesen wurden MRSA-Keime erstmals bei der klinischen Erprobung von Methicillin in den 1960er-Jahren. Seither verbreiten sich die Bakterienstämme überall dort, wo in erhöhtem Maße Antibiotika eingesetzt wird: in Kliniken und anderen medizinischen Einrichtungen genauso wie in der Nutztierhaltung. Vor diesem Hintergrund war es nur folgerichtig, dass man die Entstehung von MRSA-Superkeimen vor allem mit dem Einsatz von Antibiotika durch den Menschen in Verbindung brachte. Doch das ist falsch, wie eine internationale Studie zur genetischen Geschichte des Bakteriums nun bewiesen hat.