Auf der wohl bestbewachten Insel Deutschlands, auf Riems, zu der Zutritt nur mit erhöhten Schutzmaßnahmen gestattet ist, wird an ihr geforscht. Im Friedrich-Loeffler-Institut, wo auch die Experten für gefährliche Viren wie Sars und Ebola arbeiten. Stechmücken wie die Asiatische Tigermücke werden hier extra gezüchtet. Bisher gibt es in Deutschland überschaubare und kleine Populationen, beispielsweise in der Region um Freiburg und Heidelberg, aber auch in Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Bayern. Thüringen ist mit Jena der nördlichste Punkt. Insektenforscher wie Dr. Helge Kampen, der sich mit Tigermücken befasst, schildert, welche Krankheitserreger sie übertragen: