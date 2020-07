Wo und warum einzelne Moskitoarten in ihrer Evolution überhaupt auf die "Idee" gekommen sind, sich den Menschen als Wirtstier auszusuchen, hat nun ein Forscherteam der US-Universität Princton am Beispiel der Gelbfiebermücke (Aedes aegypti) im subsaharischen Afrika untersucht. Wie die Wissenschaftlerinnen in der Zeitschrift Current Biology berichteten, machten sie im Zuge ihrer Untersuchungen zwei Hauptfaktoren aus, unter denen Gelbfiebermücken dazu neigen, sich gezielt am menschlichen Blut gütlich zu tun. Ein Faktor ist demnach ein trockenes Klima. Der andere ist eine starke Urbanisierung.

Die US-Forscherinnen stellten dabei fest, dass die Gelbfiebermücke, die so wegen der von ihr übertragenen Krankheit heißt und daneben auch als Denguemücke bekannt ist, sich in ihrem Heimatgebieten südlich der Sahara ganz unterschiedlich gegenüber menschlichen Wirten verhalten. Das Spektrum reiche dabei "von einer starken Präferenz für Menschen bis hin zu einer starken Präferenz für nichtmenschliche Tiere", wie Studienautorin Caroln McBride erklärt.

So zeigten Moskitos, die in der Nähe dichter menschlicher Populationen in den Großstädten der Region beheimatet sind, "eine erhöhte Bereitschaft, menschliche Wirte zu stechen", ergänzt McBrides Kollegin Noah Rose. Eine "starke Vorliebe" für menschliche satt für tierische Düfte würden Mücken aber nur an Orten mit langen und heißen Trockenzeiten wie der Sahelzone entwickeln. Rose hat auch eine Erklärung für dieses Muster: "Wir glauben, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass Moskitos in diesen Klimazonen während ihres Lebenszyklus besonders auf den Menschen und die menschliche Wasserspeicherung angewiesen sind."