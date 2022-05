Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg: Das sind neben Bayern neue "Hotspots", in denen Mücken mit dem West-Nil-Virus auftreten. Dass nun auch in Ostdeutschland heimische Mücken den Krankheitserreger verbreiten, ist noch eine relativ neue Erkenntnis. Eine Erklärung dafür und warum jetzt der Osten betroffen ist, gibt es Dr. Doreen Werner zufolge noch nicht. Die Biologin ist spezialisiert auf die Erforschung von Mücken und arbeitet am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (Zalf) in Müncheberg. Je wärmer es ist, umso besser können sich der Biologin zufolge die Krankheitserreger weiterentwickeln. Die Viren überwintern in Stechmücken. Der Klimawandel mit den steigenden Temperaturen hilft den Erregern sich in den Mücken zu vermehren, sagt Dr. Werner.

Wie kommt das Virus nach Europa und wo ist es bereits aufgetaucht?

Das Virus gelangt als unsichtbarer Passagier mit Zugvögeln auch in Gebiete am Mittelmeer und Europa. Konkret wurde es inzwischen nachgewiesen in Südfrankreich, Nord-Italien, Griechenland, der Türkei, ebenso in weiten Teilen des Balkans, sowie weiter im Norden regional auch in Tschechien, Ungarn, der Slowakei und Österreich. 2018 wurde das Virus dem Robert Koch-Institut zufolge in Deutschland erstmals bei Pferden und Vögeln nachgewiesen. Das ursprünglich aus Afrika stammende Virus wird laut Robert Koch-Institut (RKI) durch Stechmücken übertragen – die vorher infizierte Wildvögel gestochen haben.

Ist das West-Nil-Virus für den Menschen gefährlich?