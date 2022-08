Klimakrise Mülldeponien stoßen mehr Methan aus als bisher gedacht

Abfall auf Deponien, der organische Komponenten enthält, setzt bei seinem biologischen Abbauprozess Deponiegase frei. Die bestehen zum größten Teil aus Kohlendioxid und Methan. Beides klimaschädliche Gase und Antriebsmotoren für die globale Erwärmung. Ca. 18 Prozent der weltweit anthropogenen, also menschgemachten Emissionen entfallen auf den Abfallsektor. Diese Gaskonzentrationen zu mindern ist also ein wichtiges Mittel im Kampf gegen den Klimawandel.



Natürlich gibt es längst Regelungen, dass solche Deponiegase zu unterbinden bzw. zumindest zu minimieren sind. Deponieabschnitte und Deponien werden deshalb abgedeckt und das Entweichen der Gase regelmäßig kontrolliert. Sogar zur Energiegewinnung nutzbar können sie gemacht werden.



Zwischen 1990 und 2018 sind die gemeldeten Emissionen der festen Abfälle in den Vereinigten Staaten um 38 Prozent zurückgegangen. In der EU hat sich der Wert sogar beinahe halbiert. Leider wird allerdings auch erwartet, dass die Menge der deponierten Abfälle bis 2050 mehr als doppelt so schnell zunehmen wird wie das Bevölkerungswachstum und das vor allem in tropischen Ländern. Die Methanemission könnte also enorm ansteigen.