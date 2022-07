Impfstoffhersteller und Zulassungsbehörden diskutieren aktuell, wie Coronaimpfstoffe so weiterentwickelt werden können, dass sie robuster werden gegen mögliche Mutationen von Sars-CoV-2. Dabei zeichnet sich bereits ab, dass Booster-Impfstoffe gegen die Omikronvariante bivalent werden. Das bedeutet, sie beinhalten nicht nur das Antigen (also Erkennungsmerkmal) einer Virusvariante, sondern zwei Antigene von zwei verschiedenen Varianten (voraussichtlich ein Antigen einer Untervariante von Omikron sowie eines des Ursprungsvirus aus Wuhan).

Die zugrundeliegende Impfstofftechnologie wurde in Zusammenarbeit mit der Universität Oxford entwickelt. Es handelt sich um eine winzige, käfigartige Struktur aus Nanopartikeln, die verschiedene Bindungsstellen an der Oberfläche besitzt. Diese Stellen besetzten die Forscher in einem Fall mit den sogenannten Rezeptorbindungsdomänen von insgesamt acht Betacoronaviren, also der Virenfamilie, zu der auch Sars-CoV-2 gehört. Das Pandemievirus war auch Teil dieses Impfstoffs, der den Namen Mosaic-8 trägt.