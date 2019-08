Frauen können kein Auto fahren und Männer keine filigranen Arbeiten erledigen. Das ist selbstverständlich Unsinn. In der Gesellschaft kursieren jedoch viele solcher Vorurteile gegenüber Mann und Frau. Bestimmte Kompetenzen werden einem der Geschlechter zugeordnet. Mit am populärsten: Frauen sind besser im Multitasking. In einer Umfrage mit 488 Teilnehmenden unter anderem aus den USA, Deutschland und den Niederlanden gaben 50 % der Befragten an, dass sie an geschlechtsspezifische Unterschiede in den Multitasking-Fähigkeiten glauben. Von diesen 50 % gaben 80% an, dass Frauen besser im Multitasking sind. Wissenschaftlerinnen der Universität Aachen widersprechen dem jetzt.