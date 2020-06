Birgt die Mumps-Masern-Röteln-Impfung mehr Potential als wir bisher dachten? Ein US-amerikanisches Forschungsteam ist davon überzeugt, dass die MMR-Impfung gefährlich überschießende Immunreaktionen des Körpers im Zusammenhang mit Covid-19-Entzündungen eindämmen kann. So jedenfalls heißt es in einem Artikel des Fachmagazins mbio der Amerikanischen Gesellschaft für Mikrobiologie.

Aber warum sollte der Impfstoff, der vor Mumps, Masern und Röteln schützt, nebenher auch Überreaktionen des Immunsystems dämpfen? Die Idee der Forscher: Abgeschwächte Lebendimpfstoffe in der MMR-Impfung trainieren als Nebeneffekt Vorläuferzellen von Leukozyten im Knochenmark, also Immunsystemzellen. Die sollen dadurch "breiter aufgestellt" sein, wenn sie auf Infektionserreger treffen. Einen ähnlichen Effekt hatten die Forscher nämlich bei Versuchen mit einem abgeschwächten Pilzstamm beobachtet. Dabei wurde das Immunsystem gegen eine tödliche polymikrobielle Blutvergiftung trainiert - und tatsächlich schien sich der Schutzeffekt durch die an sich schon langlebigen MDCS-Suppressorzellen verstärkt zu haben. Bei diesen Zellen hatte sich zuvor in mehreren Versuchsmodellen gezeigt, dass sie die septische Entzündung und Mortalität hemmen. Und die Mortalität in Covid-19-Fällen ist stark mit fortschreitender Lungenentzündung und eventueller Sepsis verbunden, so die Forscher.