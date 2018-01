Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Edward Aloysius Murphy Jr. - vor 100 Jahren, am 11. Januar 1918, wurde der US-amerikanische Ingenieur geboren. Nach einer Pilotenausbildung in der US Army war er während des Zweiten Weltkriegs im Pazifikkrieg im Einsatz - in Indien, China und Myanmar. Berühmt und auch berüchtigt wurde er aber durch sein Gesetz, das er vollständig so formuliert hat:

Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Edward Aloysius Murphy Jr.

Schuld war ein schiefgelaufenes Experiment im Rahmen des Raketenschlittenprogramms der US Air Force im Jahr 1949. Dabei wollte Murphy testen, welche Beschleunigungen der menschliche Körper aushalten kann. Dazu wurden an einer Testperson 16 Sensoren befestigt. Und weil Murphys Assistent alle Sensoren falsch angebracht hatte, schlug das kostspielige Experiment fehl. Bei einer darauffolgenden Pressekonferenz wurde das Zitat verkündet - und "Murphys Law" war geboren.

Wissenschaftler benutzen es

Bildrechte: Colourbox.de Das Gesetz zitiert haben wir wohl alle schon einmal. Aber Murphys Gesetz steht auch auf einer wissenschaftlichen Grundlage. So hat der britische Physiker Robert Matthews in einer Studie untersucht, ob gebutterter Toast, der von einem Tisch auf den Boden fällt, wirklich häufiger auf der Butterseite landet. Dabei ist der Forscher zuerst einmal davon ausgegangen, dass das Phänomen zufällig ist und eine Wahrscheinlichkeit von 50/50 aufweist. Er musste aber feststellen, dass Toastscheiben wirklich eine Tendenz haben, eher auf die Butterseite zu fallen - und zwar in etwa 80 Prozent der Fälle. Das hat offenbar mit dem Abstand Tisch-Boden bzw. der Fallhöhe zu tun.



Aber auch das Drehmoment spielt eine Rolle. In dem Moment, in dem der Toast herunterfällt, wird laut Matthews eine Drehung ausgelöst, die aufgrund des Abstands nur für eine 180-Grad-Drehung ausreicht. Das Fazit des Physikers: Diese Manifestation von Murphys Gesetz - das Malheur am Frühstückstisch - scheint ein unausweichlicher Teil unseres Universums zu sein. Im Fall des Toasts ließe es sich nur vermeiden, wenn wir leichteren Zwieback benutzen oder einen doppelt so hohen Tisch.

Bildrechte: MDR/Jörn Rettig Aber nicht nur zu Toast, sondern auch zu Smartphones hat Matthews Untersuchungen angestellt. Im Auftrag des Elektronik-Konzerns Motorola prüfte er, ob Handys öfter auf das Display fallen. Das Ergebnis: In 60 Prozent der Fälle landet das wertvolle Stück Technik auf dem Display. Der zahlenmäßige Unterschied zum Buttertoast ist dabei offenbar durch die etwas größere Fallhöhe zu erklären. Es spielen aber noch mehr Faktoren eine Rolle: der Schwerpunkt des Handys zum Zeitpunkt des Absturzes - also, wie man es gerade hält -, wie groß das Smartphone ist und aus welchem Material es hergestellt wurde.



Dabei ist es vor allem die glatte, glänzende Oberfläche, die die Handys zwar beliebt und optisch attraktiv, aber eben auch anfällig für Abstürze macht. Und weil sie es lockerer in der Hand halten, haben laut Matthews vor allem Menschen, die gerne einhändig tippen, ein höheres Risiko, das Gerät fallen zu lassen.

Was das Gesetz eigentlich besagt