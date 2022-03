Hirnforschung: So entsteht Musik im Kopf

Dieser Frage gingen Forschende an den Max-Planck-Instituten für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main (MPI EA) und für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig (MPI CBS) nach. In zwei aktuellen Studien zeigen sie, in welcher Hirnregion aus einer musikalischen Idee beim Solospiel eine Fingerbewegung wird, und dass es in Duetten auf die gemeinsame „Wellenlänge“ der Gehirne ankommt.