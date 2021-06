Im Weltall kann euch niemand schreien hören – schreibt die ESA auf ihrer Kids-Seite. Gut, dass die Milliardäre Richard Branson und Jeff Bezos Sauerstoff in ihren Raumschiffen haben. Denn so werden wir sie jubeln hören, wenn sie das erste Mal das Weltall erreichen (was vermutlich zum Medienereignis wird). Der eine mehr, der andere weniger. Denn, wie wir alle wissen, kann nur einer der Erste sein. Und genau darum geht es in diesem Juli: Welcher der beiden Milliardäre schafft es als Erster, sein Gefährt auf die magische Höhe von über 100 Kilometern zu fliegen, die Grenze zum All zu überschreiten?