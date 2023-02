Ein internationales Forschungsteam hat die Gesundheitsversprechen auf Muttermilch-Ersatz-Produkten und den dazugehörigen Internetseiten in 15 Ländern auf verschiedenen Kontinenten untersucht. Die Behauptungen auf den Ersatzprodukten sind Forscher und Studienmitautor Jon Genuneit zufolge insgesamt schlecht belegt. Genueit ist Professor für Pädiatrische Epidemiologie an der Universität Leipzig.

In der Studie wurden alle Angaben erfasst, die sich auf die Gesundheit und den Nährwert der Produkte oder ihrer Inhaltsstoffe bezogen und positiv mit Wachstum, Entwicklung oder Gesundheit der Säuglinge zusammenhängen sollen. Die Werbeversprechen von 757 Produkten wurden zunächst identifiziert sowie 1.884 Gesundheits- und Nährwertversprechen.

Wie für diese Vermarktung die Industrie weltweit lügt und manipuliert, hatte erst Anfang Februar eine große Untersuchung von Forschenden aus Australien, Europa, Südafrika und den Vereinigten Staaten offengelegt. Auch deren Forderungen waren nach Analyse der Daten sehr klar. David McCoy, Professor an der United Nations University, formulierte sie so: "Wir brauchen einen strengeren internationalen Rechtsvertrag über die Vermarktung von Milchnahrung, der weltweit in das Gesetz aufgenommen wird."