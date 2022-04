Hier kam es zu 132,1 Fällen pro Million Dosen. (Die Forscher schränken diese Aussage allerdings etwas ein, denn die zugrunde gelegten Studien waren allesamt an Angehörigen des US-Militärs und damit primär an jungen Männern, der Hauptrisikogruppe durchgeführt worden). Bei der Grippe lag die Quote mit 1,3 Fällen pro Million Impfungen relativ niedrig, bei verschiedenen anderen Impfstoffen mit 57 Fällen pro Million nur unwesentlich höher, als bei der Corona-Impfung, so die Autoren.