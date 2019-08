Mythen oder Fakten? Wie treffen wir Entscheidungen?

Wenn man das nächste Mal eine Entscheidung treffen will, ohne sich dabei selbst emotional zu beeinflussen, sollte man vielleicht einfach mal das Licht ausmachen. Wissenschaftlerinnen der Universität in Toronto schlussfolgerten anhand ihrer Studie, dass Emotionen in hellen Lichtverhältnissen verstärkt werden. Dazu führten sie ein Experiment durch, in dem sie die emotionalen Reaktionen der Teilnehmenden untersuchten. Bei hellem Licht äußerten die Versuchspersonen stärkere Emotionen in Bezug auf positive sowie negative Wörter und schätzten einen fiktiven Charakter aggressiver ein als bei dunkleren Lichtverhältnissen. Sie verhielten sich demnach emotionaler.