Seitensprünge im Tierreich: Nicht alle Weibchen stehen auf die gleichen Männchen

Aber auch der Ausdruck monogam ist relativ im Tierreich. Durch genetische Untersuchungen können Forschende bei vielen Spezies Hinweise auf sogenannte "Extra Pair Paternity" finden, also auf Elternschaft außerhalb des Paares – sprich: Seitensprünge. Doch die sorgen nicht dafür, dass es einzelne Alpha-Männchen gibt, die mehr Nachwuchs hätten als die übrigen, sagt Wolfgang Forstmeiern. "Extra Pair Paternity erzeugt nur wenig Variation im Reproduktionserfolg, weil da ganz häufig Jungen hin- und hergetauscht werden. Jeder versucht, was er kann." Wenn sich das eine Männchen außerhalb der Partnerschaft vergnügt, tut das andere in der gleichen Zeit möglicherweise das gleiche.

In der Welt der Vögel sucht man bei den meisten Spezies also vergeblich nach den dominanten Männchen, die alle Weibchen erobern können. "Es wäre ein Märchen, zu glauben, dass alle Weibchen dieser Welt bestimmten Schönheitsidealen hinterherrennen. Dass die sich alle einig wären, welche Eigenschaften sie besonders toll finden und dass dann alle die gleichen Männchen bevorzugen würden", fasst der Biologe den Stand der Forschung zusammen.

Wo Frauen klein und Männer groß sind, war sexuelle Selektion im Spiel

Ein dominanter Auerhahn hat viele Nachkommen, seine Nebenbuhler gehen meist leer aus. Bildrechte: IMAGO / Wirestock Allerdings gibt es durchaus Arten mit einem sogenannten "dominanten Paarungssystem", in dem nur wenige Männchen fast alle Nachkommen zeugen, etwa viele der Hühnervögel und darunter das Auerhuhn. "Einige wenige Männchen haben fast alle Kopulationen und die allermeisten gehen leer aus. Aber das ist ein absolutes Extrembeispiel in der Vogelwelt", sagt Forstmeier.

Eine solche Auswahl von Männchen findet nur dort statt, wo es echte Unterschiede zwischen den Individuen gibt, Weibchen also eine Wahl treffen können. Und meistens sind die Folgen einer Evolution, die durch die sexuelle Entscheidung getroffen wird, deutlich sichtbar. Männchen sind dann wesentlich größer als Weibchen. "Jahrmillionen sexuelle Selektion hinterlassen bei Arten sehr deutliche Spuren. Am deutlichsten sichtbar ist das, wo es sehr große Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt. Das nennt man Geschlechtsdimorphismus", sagt der Biologe.

Dort, wo es deutliche Größenunterschiede zwischen den Geschlechtern gibt, dort gab es in der Evolution eine starke sexuelle Selektion – oftmals wenige männliche Vorfahren und sehr viele weibliche.

Auswahl der Männchen um schädliche Fehler im Erbgut auszusieben?

Bei den Odinshühnchen haben die Weibchen das Sagen. Bildrechte: IMAGO / YAY Images Genauso gibt es aber auch den umgekehrten Fall, die sogenannte "Sex-Role-Reversal", in der wenige dominante Weibchen um die Gunst der Männchen buhlen. Beispiele dafür sind die Odins- und die Thorshühnchen, zwei Wasservögel die am Rand des arktischen Ozeans in Nordkanada und Sibirien leben. Die Weibchen besetzen ein kleines Territorium am Ufer, das sie gegen andere Weibchen verteidigen. Dann locken sie mehrere Männchen an, legen für jedes von ihnen ein Ei und überlassen die Pflege der Brut dann gänzlich den Vätern.

Nützt diese Auswahl nun der Spezies, treibt sie die Evolution sinnvoll voran? Früher sei die Wissenschaft gänzlich von dieser Idee überzeugt gewesen, sagt Forstmeier, doch inzwischen gebe es immer mehr Zweifel. Natürlich spiele die Auslese guter Gene eine gewisse Rolle, denn mit jeder Fortpflanzung entstehen Mutationen im Erbgut, also kleine Fehler, die in den meisten Fällen keine Auswirkung haben, sehr selten einen Vorteil bieten und manchmal aber auch schädlich sein können.

"Jeder von uns trägt etwa 70 bis 80 Neumutationen, die unsere Eltern noch nicht hatten. Die meisten davon kommen aus der väterlichen Linie, weil bei der Spermienproduktion viel mehr Zellteilungsschritte absolviert werden im Vergleich zu der Produktion von Eizellen", sagt Forstmeier. Zudem haben nur Männer neben einem X auch ein Y-Chromosom. Von dem gibt es keine Abschrift. Bei den Frauen, die zwei X-Chromosomen besitzen, können Fehler auf dem einen sozusagen durch die Sicherheitskopie auf dem anderen, wieder ausgeglichen werden.

Sackgassen der Evolution: Große Geschlechtsmerkmale aber schlechte Umweltanpassung

Die Pfauen-Federn - gut, um Weibchen zu beeindrucken, aber wenig hilfreich in der Umwelt. Bildrechte: IMAGO / agefotostock Doch nicht immer entscheidet die Qualität der Gene, sondern manchmal eben auch nur das größte Sexsymbol. "Das berühmteste Beispiel ist der Schwanz des Pfaus. Der macht in Bezug auf eine Anpassung an Umweltbedingungen keinen Sinn, dafür aber in Bezug auf die Partnerwahl", sagt Diethard Tautz, Direktor am Max-Planck-Institut für Evolutionsgenetik in Plön. Tautz, der sich mit seinem Team mit dem genetischen Abdruck von Paarungssystemen befasst, warnt, die natürliche und die sexuelle Selektion immer zusammen zu denken. "Das sind zwei verschiedene Prozesse, die durchaus gegeneinander laufen können."

So gibt es die Theorie der "evolutionären Sackgasse". Manche Tiere bilden demnach immer größere Sexualmerkmale aus, auch wenn diese im Lebensraum eigentlich von Nachteil sind. Wenn die Bedingungen in den Lebensräumen dann plötzlich schwierig werden, etwa weil sich die Temperaturen rasch ändern, dann kann die Belastung durch die zu großen Merkmale tödlich werden. Laut Theorie könnten dafür die immer größeren Eckzähne der Säbelzahntieger oder auch die Stoßzähne des eiszeitlichen Mammuts Beispiele sein. "Diesen Fall bezeichnet man als 'sexuell antagonistische Selektion'. Einfach weil sexuelle Selektion ein eigenes Spielfeld ist, wo man Vorteile erringen kann, die zum Teil Kosten mit sich bringen", sagt Forstmeier.

Metastudie mit experimenteller Evolution

Der Genetiker glaubt aber auch, dass die Bedeutung der sexuellen Auswahl für das Überleben einer Art in der Forschung lange Zeit stark übertrieben worden sei. "Das ist immer so ein Problem in der Wissenschaft: Alles, was man erforscht, hängt davon ab, was vorher in den Köpfen der Forschenden steckt." Charles Darwin habe das Forschungsfeld extrem geprägt, die Evolutionsbiologie mit ihrer Theorie und ihrem Fokus auf die guten Gene den Blick der Wissenschaftler stark verengt.

Sex muss doch einen Sinn haben: Erwartungen der Forscher prägen die Ergebnisse

Im Ergebnis der laut Forstmeier wirklich überzeugenden Studie fanden die Autoren einen klaren Vorteil der sexuellen Selektion. Die so gezüchteten Nachkommen waren fruchtbarer, als die, der monogam gezeugten Tiere. Doch dabei gab es einen gewaltigen Haken. "Im Ergebnisteil schreiben die Autoren dann, dass sie einen sehr deutlichen Publikationsbias gefunden haben. Das bedeutet, dass Ergebnisse, die der allgemeinen Hypothese entsprechen, dass sexuelle Selektion vorteilhaft ist, wahrscheinlicher publiziert werden", sagt Forstmeier.