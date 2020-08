Die oben stehende Tabelle fasst die Sichtungen im gesamten Bundesgebiet zusammen. In den einzelnen Ländern weichen die Meldungen davon teilweise ab: In Thüringen ist ebenfalls die Ackerhummel Spitzereiter (13 Standorte), gefolgt von der Dunklen Erdhummel (12 Standorte) und der Blauen Holzbiene (10 Standorte). Auch in Sachsen führt die Ackerhummel mit 38 Standorten, danach kommen jedoch der Große Kohlweißling mit 25 Standorten und die Wildbiene mit ebenfalls 25 Standorten. In Sachsen-Anhalt wurde die Blaue Holzbiene mit 13 Standorten am häufigsten gesichtet, danach kommen die Ackerhummel und der Siebenpunktmarienkäfer mit je 12 Standorten.