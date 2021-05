Jeder kann mitmachen

Doch wie funktioniert eine Teilnahme an der Vogelzählung? Egal ob im Garten, vom Balkon aus, oder im benachbarten Park – jeder kann mitmachen und am Ort seiner Wahl die Vögel zählen, die ihm über den Weg flattern, hüpfen, fliegen oder auch picken. Dabei zählt die höchste Anzahl einer Vogelart, die in einer Stunde gleichzeitig gesehen wird. Vögel, die wegflattern und wiederkommen, werden nicht doppelt gezählt. Dieselbe Amsel fünfmal hin und herfliegen zu sehen, macht nicht fünf Amseln, sondern nur eine. Gezählt werden kann in einer beliebigen Stunde vom 13. bis 16. Mai 2021.

Zählhilfe erleichtert die Erfassung der Vögel

Bildrechte: NABU

Natürlich bedarf es dafür ein wenig Expertise. In einem kurzen Video auf seiner Webseite erklärt der Nabu wie sich welche Vögel erkennen lassen. Erfahrene Liebhaber erkennen die Vögel sicher schon im Flug. Das ist allerdings nicht nötig. Per Handy können sie auch fotografiert und später identifiziert werden. Die App BirdNET der TU Chemnitz hilft bei der Identifizierung über den Gesang der Tiere. Unterstützung bietet ebenfalls die Nabu-App Vogelwelt, und auch die Nabu-Zählhilfe erleichtert die Erfassung der Vögel. Der Bogen bildet die häufigsten Gartenvögel ab und bietet die Möglichkeit zum Ankreuzen der beobachteten Vögel – er soll aber nicht an den Nabu zurückgesendet werden. Die gezählten Vögel werden per Onlineformular gemeldet, dass während der Aktion hier verfügbar ist.

Wachsende Teilnehmerzahlen

"Die 'Stunde der Gartenvögel' erfreut sich stark wachsender Teilnehmendenzahlen, insbesondere seit der Corona-Pandemie", erklärte der Nabu in einer Mitteilung. Im vergangenen Jahr – mitten in der ersten Welle – hätten sich über 161.00 Menschen beteiligt, das seien mehr als doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Bei der Wintervogelzählung im Januar nahmen sogar über 236.000 Menschen teil. "Wir freuen uns über alle, die mitmachen", erklärte Nabu-Sprecherin Teich. "Es ist toll, wenn sich Leute mit der Natur beschäftigen. Nur was man kennt, weiß man dann auch als schützenswert einzuschätzen."

Bildrechte: NABU

Wichtig fürs Zählen

Die Hauptregeln fürs Zählen: nicht extra auf eine Wiese fahren oder in einen Wald. Es geht um die Erfassung in den Siedlungsgebieten, in Gärten also oder städtischen Parks. Immer die höchste Zahl von gleichzeitig gesichteten Vögeln einer Art angeben. Eine Stunde als Zählzeit festlegen. Bis zum 24. Mai kann man seine Ergebnisse melden. Diese können Ergebnisse können mit der App 'Vogelwelt', per Meldecoupon des Nabu-Faltblattes, per Mail und per Telefon versendet werden. Alle Informationen hat der NABU hier zusammengefasst, inklusive Hilfsmaterial, Bildbeispielen und Zusatzwissen zu einzelnen Arten.