Ein weiteres Problem ist, dass bislang keine Schiffsmotoren existieren, die mit Amoniak betrieben werden können und die schon getestet worden wären. Daher stellen die Autoren der Studie fest, dass noch keine ausreichenden Daten vorliegen zu den Abgasen von Amoniak. "Weitere Forschung ist notwendig, um die Menge der tatsächlichen Emissionen – insbesondere der Lachgas-Emissionen – zu klären und Technologien zu deren Reduzierung oder Vermeidung zu entwickeln", heißt es in dem Papier.

Leif Miller, NABU Bundesgeschäftsführer, sagt: "Ammoniak als Schiffstreibstoff kann sein Klimaschutzpotenzial dann voll entfalten, wenn klimaschädliche Lachgasemissionen, die in Produktion, Transport und Verbrennung entstehen, nahezu vollständig eliminiert werden." Doch dafür sei noch umfangreiche Entwicklungsarbeit notwendig.

Investitionen in Amoniak-Infrastruktur seien aber auch dann nicht verloren, wenn es nicht zum Einsatz in der Schifffahrt kommt, so der Nabu. "Ammoniak wird im Rahmen der Wasserstoffwirtschaft für die Dekarbonisierung anderer Sektoren eine wichtige Rolle spielen", teilt die Organisation mit.