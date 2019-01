Warum sieht man so wenig Eichelhäher, Buntspechte, Kernbeißer oder Gimpel in unseren Gärten? Vogelfreunde müssen sich keine Sorgen machen: Diese typischen Waldvögel kommen nur dann in unsere Gärten, wenn der Wald nicht mehr genügend Nahrung bietet.

Übrigens wird nicht nur in Deutschland Vogelinventur gehalten - gezählt wird unter anderem auch in Belgien, Schweden, den Niederlanden und Österreich. In Großbritannien gab es 2019 diese Art der Vogelzählung schon zum 40., in Tschechien zum ersten Mal.