Dabei gehen das Rauchen und Depressionen oftmals Hand in Hand und gelten als Risikofaktoren für einen Herzinfarkt. Für eine Studie, die beim diesjährigen Kongress der European Society of Cardiology vorgestellt wurde, wurden 1.822 Patienten mit einem akuten Koronarsyndrom – also mit Herzanfällen und instabiler Angina – näher untersucht. Dazu wurden sie während ihrer Einweisung ins Krankenhaus und ein Jahr später danach befragt, ob und wenn ja wieviel sie rauchen. Gut 1.000 von ihnen waren absolute Nichtraucher, vom Rest hatte ein Jahr nach dem Krankenhausaufenthalt knapp die Hälfte mit dem Rauchen aufgehört. Auch der Grad der Depression wurde bei den Patienten bei der Krankenhauseinweisung und ein Jahr später analysiert: Zu Beginn waren 22,6 Prozent von ihnen depressiv, ein Jahr später dann 25,3 Prozent.