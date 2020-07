Warm genug sind die Abende. Nur die Wolken müssen noch mitspielen, dann erleben wir in den kommenden Nächten gleich zwei Meteoritenströme, die für die bekannten Leuchtspuren am Himmel sorgen. Zum einen erreichen die südlichen Delta-Aquariiden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (28./29. Juli) ihre höchste Sternschnuppendichte. Sie sind etwas für Nachtschwärmer, zu sehen am besten gegen 02 Uhr im Südosten bei 20 bis 25 Grad, also ungefähr zwei Handbreit über dem Horizont. Die Leuchtspuren sind dann in alle Richtungen zu erkennen.